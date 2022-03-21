Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 марта 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из лучших и самых именитых астрологов, причем не только в нашей стране, но и за ее пределами. Советы эксперты помогут вам прожить эту неделю так, чтобы все неприятности остались позади.

Отдельное спасибо стоит сказать порталу Woman’s day, который поделился с нами мыслями эксперта относительно того, как можно поймать удачу в период с 21 по 27 число. Нас ждет насыщенная и интересная неделя. Без трудностей не обойдется, но в конченом итоге все получат то, к чему стремились, если конечно, не будут лениться.

Овен

У Овнов начинается время, когда могут остановиться закольцованные неудачи, происходящие с некоторой периодичностью. В целом люди данного Знака сейчас на волне фортуны, поскольку в конце прошлой недели Солнце перешло в их Знак. Удача на их стороне, поэтому они могут заниматься чем угодно. Не исключено, что их жизнь круто изменится. В этом им поможет толика уверенности в себе и решительность. Можно смело направлять все свои силы в любовь или в работу. Главное — правильно расставить приоритеты. У Овнов получится все, к чему они приложат свою руку.

Телец

Тельцам стоит быть как можно осторожнее в общении с токсичными людьми и

энергетическими вампирами. Особенно актуальным это будет в самые неблагоприятные дни недели — 21, 22 и 27 марта. Помимо этого могут начаться некоторые проблемы с самочувствием, мотивацией и замедления развития во всех жизненных сферах. Возможно, пришло время немного приостановить активную деятельность и как следует отдохнуть. Любые необдуманные шаги могут привести к потере средств, утрате уверенности в себе и упадку сил. Тельцам нужно беречь свое здоровье.

Близнецы

У Близнецов наступает период духовного пробуждения. Понять, что это происходит прямо сейчас, людям данного Знака помогут двенадцать симптомов. Помимо этого на неделе с 21 по 27 число ночные светила дадут Близнецам возможность преуспеть в любви. Поиски второй половинки будут весьма удачными. Главное — прислушиваться к интуиции. Удача ждет и тех, кто хочет привнести в уже существующие отношения капельку страсти. На работе Близнецов тоже ждут победы и успехи. Не нужно бояться новых начинаний и экспериментов.

Рак

Ракам стоит научиться правильно загадывать желания, поскольку в период с 21 по 27 марта ночные светила помогут им их воплотить в жизнь. Это волшебная неделя, на которой, к сожалению, лучше не тратить лишних средств. Есть шанс купить то, что совершенно не понадобится никак в будущем. В любовной сфере наступает очень неблагоприятное время, так что Павел Глоба советует Ракам сфокусироваться на работе. Нужно научиться соглашаться с точкой зрения второй половинки и не забывать о том, что во всем хороша умеренность. Помимо работы нужно научиться отдыхать.

Лев

Львам звезды и планеты помогут найти свое предназначение. Это идеальное время для получения новых навыков, изучения чего-то важного и нового. Память и внимательность Львов будут на высоте, поэтому они могут браться за самые сложные задачи и проекты. На любовном фронте астролог предвещает Львам также много удачи и ярких приятных моментов. Словом. Неделя будет для этих людей максимально благоприятной и продуктивной. Полезными будут деловые поездки и смена обстановки. Не стоит сидеть на месте и ждать у моря погоды.

Дева

Ночные светила будут на стороне представителей этого Знака, но Девам для наискорейшего достижения своих целей необходимо не уповать на случайности, а действовать самим и надеяться лишь на себя. Также этим людям лучше избавляться от негативных установок. Павел Глоба советует сосредоточить внимание на самых главных целях и задачах. Трудолюбивые Девы будут вознаграждены. В любви, дружбе и родственных отношениях возможна некоторая напряженность, поэтому лучше не становиться для близких людей врагов номер один.

Весы

Весам сейчас необходимо повышать энергетику и жизненный тонус, особенно в благоприятные дни недели — 23, 24 и 27 марта. Дело в том, что сейчас на Весов могут свалиться новые задачи, от которых будет зависеть успех в работе и бизнесе в будущем. Нерешенные неурядицы и задачи неминуемо приведут у потере авторитета или работы. В любви наступает время поиска компромиссов, что Весы делать, к счастью, умеют. Павел Глоба отмечает, что в период с 21 по 27 число этим людям, скорее всего, придется сделать какой-то важный выбор.

Скорпион

Скорпионам без трудовой занятости можно и даже нужно искать новую работу. Если удастся найти что-то по душе, лучше начать с проверки деловой совместимости, чтобы понять, кто может стать другом и товарищем, а к кому за поддержкой лучше не обращаться вовсе. Тем, кто уже имеет работу, возможно, придется работать в два, а то и в три раза больше обычного. Всё окупится в будущем, но когда именно, Павел Глоба сказать не может, ведь звезды не дают такой информации. Скорее всего, все принятые сейчас решения дадут о себе знать к концу весны, не раньше.

Стрелец

Самой главной сферой жизни для Стрельцов станет любовь. На этой неделе можно с головой уйти в амурные приключения или посвятить себя второй половинке. Все время, которое будет посвящено работе, также может считаться удачно вложенным. На этой неделе звезды и планеты повысят творческий потенциал Стрельцов. Это идеальное время для новых начинаний. Самый главный компонент успеха — следование девяти законам мироздания. Это поможет Стрельцам преуспеть сразу во всех направлениях. Удача на стороне этих людей, так что им не стоит сидеть без дела.

Козерог

На этой неделе важно посвятить себя домашним делам, второй половинке. Детям и родственникам. Вполне возможно, что кому-то понадобится помощь Козерогов, либо моральная поддержка. Также период очень хорош для поисков новых отношений, знакомств. Наладить отношения с родственниками Козерогам поможет перестановка мебели по правилам фэн-шуй. В работе и делах возможны некоторые неурядицы, но они быстро решатся. Астролог советует не торопить события и быть предельно внимательными. Козероги сейчас на коне.

Водолей

Водолеям Павел Глоба перво-наперво советует избегать длительного уединения. Эта неделя идеальна для знакомств, общения с друзьями, развлечений и пребывания рядом со второй половинкой. Не исключено, что любовь появится нежданно-негаданно, словно гром среди ясного неба. Также неделя прекрасно подходит для работы, заключения соглашений, подписания бумаг. На выходных важно будет как следует отдохнуть от дел, восстановив ауру и биополе. Также астролог отмечает, что Водолеи станут очень крепкими и выносливыми — как физически, так и морально.

Рыбы

Рыбам стоит начать менять свою жизнь. Если есть много нерешенных проблем и переживаний, можно начать вести дневник или просто поговорить с кем-то понимающим. Если много проблем на работе, их нужно просто перетерпеть. Более того, Павел Глоба отмечает, что многих Рыб может ожидать крайне благоприятный исход. Особенно это относится к представителям таких профессий как продавец, менеджер по продажам. Отличные перспективы ждут тех Рыб, которые находятся на стадии поиска любви. В амурных делах их тоже может ожидать большой успех.