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Инсайдер уверен, что Star Wars Jedi: Fallen Order 2 полноценно представят в мае

Инсайдер уверен, что Star Wars Jedi: Fallen Order 2 полноценно представят в мае


В январе этого года издательство EA анонсировало новый проект по серии Star Wars Jedi, но не сообщила о нем никаких подробностей. Ранее уже появлялись слухи, что это может быть Star Wars Jedi: Fallen Order 2, а его полноценный анонс с геймплейным трейлером и датой релиза стоит ожидать в мае на конференции Star Wars. Тогда об этом сообщал известный игровой инсайдер Том Хендерсон, а теперь подтверждает и другой инсайдер — Джефф Грабб.

В рамках подкаста на своем канале Джефф Грабб с уверенностью заявил, что Star Wars Jedi: Fallen Order 2 представят игрокам в мае:

Мы услышим об этом на праздновании «Звездных войн» в мае. Вот тогда это и произойдет.

Отметим, что мероприятие по Star Wars назначено на 4 мая. Если верить ранее появлявшимся слухам, выпустят Star Wars Jedi: Fallen Order 2 до конца года.

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По материалам: newxboxone

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