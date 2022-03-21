Инсайдер уверен, что Star Wars Jedi: Fallen Order 2 полноценно представят в мае





В январе этого года издательство EA анонсировало новый проект по серии Star Wars Jedi, но не сообщила о нем никаких подробностей. Ранее уже появлялись слухи, что это может быть Star Wars Jedi: Fallen Order 2, а его полноценный анонс с геймплейным трейлером и датой релиза стоит ожидать в мае на конференции Star Wars. Тогда об этом сообщал известный игровой инсайдер Том Хендерсон, а теперь подтверждает и другой инсайдер — Джефф Грабб.

В рамках подкаста на своем канале Джефф Грабб с уверенностью заявил, что Star Wars Jedi: Fallen Order 2 представят игрокам в мае:

Мы услышим об этом на праздновании «Звездных войн» в мае. Вот тогда это и произойдет.

Отметим, что мероприятие по Star Wars назначено на 4 мая. Если верить ранее появлявшимся слухам, выпустят Star Wars Jedi: Fallen Order 2 до конца года.