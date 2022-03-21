Инсайдеры обозначили сроки релиза эксклюзивов Xbox





У Microsoft в разработке находится множество игр, которые создаются студиями Xbox Game Studios и Bethesda. В этом году планируется релиз Redfall, Starfield, ходят слухи о возможном выходе As Dusk Falls, есть вероятность релиза новой части Forza Motorsport, после года эксклюзивности игроки ждут на Xbox проект Deathloop. Но уже известно о гораздо большем количестве игр Xbox, которые сейчас в разработке.

В рамках подкаста Xbox Two известные игровые инсайдеры Джез Корден и Ник Бейкер рассказали о том, когда планируется выход анонсированных эксклюзивов Xbox. Естественно, у них нет точной информации, но есть понимание, насколько далеко продвинулись игры в разработке. Они считают, что игры:

выйдут(от создателей Hellblade) выйдут в

Отметим, что это далеко не полный список уже анонсированных командами Xbox игр.