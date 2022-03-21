Иосиф Пригожин высказался об эмиграции Светланы Лободы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своей позиции. Муж Валерии встал на защиту тех артистов, которые не льют негатив на Россию и ее граждан. Также Иосиф Пригожин с пониманием отнесся к Светлане Лободе, несколько лет назад отказавшейся от украинского гражданства. Несколько лет назад Светлана Лобода получила гражданство Мальты, где, по всей видимости, обзавелась элитной недвижимостью. 39-летняя артистка перевезла за рубеж дочерей, рожденных от разных мужчин, и мать. «Я купила домик в Европе у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим спасибо, потому что дышим морским воздухом, вокруг нас пальмы и приятные люди. Там меня никто не знает, кроме соседей — они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живет Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать», — делилась как-то исполнительница. При этом Светлана продолжала работать в России, зарабатывая на частных мероприятиях большие деньги. Начало спецоперации на Украине стало для певицы трагической новостью. Она вышла в прямой эфир с подписчиками и расплакалась, рассказав о страхе за родных, близких и других мирных соотечественников.Светлана Лобода «У меня позиция простая. Я пойму Лободу, которая не захотела жить в Украине. Она имеет право на нейтральную позицию, мы же говорим о демократии. Не буду осуждать Светлану за то, что она взяла мальтийское гражданство. Дай Бог ей здоровья. Ни там, ни тут. Тут она не может, потому что была здесь, и наоборот. Я бы не стал ее осуждать за слезы, я верю им — такое сыграть невозможно. У меня тоже сердце рыдает, и я воспринимаю все то, что происходит там, как свое, а не как чужое. И то, что здесь происходит, это мое личное», — подчеркнул продюсер Иосиф Пригожин в интервью News.ru. Коллега Пригожина Кирилл Чибисов напротив считает эмоции Лободы наигранными. «Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем — популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят себе у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто — в Марбелью. Никто не остался в Киеве», — заверил он в интервью «ФАН».