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Ирина Хакамада рассказала о временах, когда от нее отвернулись все

Ирина Хакамада рассказала о временах, когда от нее отвернулись все
Бизнесвумен и политик Ирина Хакамада рассказала, как вышла из трудной ситуации. Сейчас Ирина Хакамада переживает потерю супруга, которого не стало в прошлом году. Политик вспомнила, как муж поддержал ее в самое тяжелое время. 66-летняя Ирина Муцуовна всегда считала своего мужа Владимира Сиротинского своей опорой, к нему она часто обращалась за советом. Так, когда политик столкнулась с серьезными проблемами не только на работе, но и в семье, супруг подтолкнул ее к важному решению. Звезда вспомнила о том периоде в YouTube-шоу «А поговорить?»: «Когда Маша заболела раком, поставили диагноз: лейкоз 100% клеток раковых… Одновременно мы проиграли выборы в 2003 году, нас выгнали отовсюду. Я сидела на чемоданах на государственной даче, квартиры еще не было. Полный бред».
Ирина Хакамада Несмотря на то, что Ирина Муцуовна всегда отличалась находчивостью, в этой ситуации она совершенно не предполагала, как же действовать дальше. И тут Сиротинский обратился к ней: «Он сказал: я придумал выход. Иди в президенты. Теперь это тебя поднимет. Как только тебя попрет, то ты на органической более сильной связи материнской с Машей… Она тоже выздоровеет. А я помогу. Мы вдвоем вытянем». Мужчина был уверен, если возлюбленная перестанет тратить энергию на решение проблем в семье и возьмется строить карьеру, то все обязательно сложится. Лечение общей дочери он взял на себя, Сиротинский находился рядом с наследницей большую часть времени, как в больнице, так и дома. Как считает Хакамада, на такой поступок решится не каждый мужчина и очень благодарна Владимиру за это. Ирина Муцуовна также считает, что и муж ей был во многом обязан: «Он прожил красивую жизнь, ему со мной повезло. Всю жизнь его любила, все 25 лет, готовила ему. Зарабатывала деньги, снимала его долги, помогала советом, была другом настоящим. Отпустила все поводки, он мог гулять сколько угодно. Благодаря мне он посетил все невозможные и возможные тусовки. Он встречался с премьер-министром Японии, ездил в Южную Корею, встречался здесь с элитой, и с Биллом Клинтоном, видел английскую королеву. Ему дико повезло, он прожил веселую красивую жизнь, баловался, сколько хотел и ему все позволялось. При этом его все время опекали».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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