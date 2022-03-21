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Юлия Ковальчук заявила, что любая измена имеет причину

Юлия Ковальчук заявила, что любая измена имеет причину
Певица Юлия Ковальчук заговорила об изменах. Артистка и Алексей Чумаков уже 14 лет вместе и слывут одной из самых крепких семейных пар в российском шоу-бизнесе. На YouTube-шоу «Откройте, Давид!» они поделились секретом своих теплых длительных отношений. Как оказалось, пара может себе позволить определенные вольности. Алексей Чумаков заявил, что люди изменяют друг другу всегда (на ментальном или телесном уровне), и этот факт нужно признать.
Юлия Ковальчук с мужем Певец не скрыл, что сам засматривается на красивых женщин. И считает, что на его женщину тоже должны смотреть мужчины, иначе грош ей цена. Юлия Ковальчук согласилась с мужем. «Женщине не надо расслабляться. Надо радовать своего мужчину красивым бельем, коротким платьем. На каждую измену есть причина», — сказала артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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