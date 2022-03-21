Кармические задачи Скорпионов и пути их решения

Вадим Карасев

Цели и высшее предназначение есть у каждого человека. Эксперты в области астрологии считают, что человек рождается под тем или иным Знаком Зодиака в зависимости от того, каковы его кармические задачи. Настало время узнать о высших целях Скорпионов.

Ранее мы уже рассказывали о кармических задачах представителей той же стихии — Раков. Несмотря на схожесть энергетик этих двух Знаков, Скорпионы имеют кардинально отличающиеся от Раков кармические задачи.

Борьба с негативом

Перед Скорпионами стоит важная задача. Цель этих людей — борьба со злом, но это не оправдывает их мстительности, злопамятства. Они призваны в этот мир не наказывать плохих людей, а исправлять их. Скорпионы часто общаются с людьми, которым очень нужно стать лучшей версией себя, но они по какой-то причине не могут этого сделать. Их советы и действия подталкивают таких людей к правильному выбору, а также к важным озарениям. Все, что требуется от Скорпионов, — это просто быть собой и подавать окружающим правильный пример.

Духовный рост

Чтобы исправлять других людей, Скорпионам необходимо сначала преобразиться самим. Перейти на более высокую ступень духовного развития и показать этот путь другим Скорпионам помогает их мощная жизненная энергия и нерушимая сила воли.

Скорпионы либо очень набожны, либо интуитивно осознают механизмы построения мира. Среди них почти нет атеистов, ведь они себя порой только считают таковыми, но на деле верят в высшие силы и в их покровительство.

Решение проблем прошлых воплощений

Души, которые появились в этом мире под Знаком Скорпиона, имеют одну очень важную особенность. Они пришли сюда, чтобы решить проблемы своих прошлых воплощений. Не исключено, что они встречают на своем пути тех, с кем уже виделись ранее сотни, а то и тысячи лет назад. Они должны помочь этим людям или попросить у них прощения, проникнуться их проблемами и ощутить себя на их месте. Таким образом решается одна из самых важных кармических задач — очищение души.

Помощь другим людям

Скорпионы — это ангелы-хранители, которые появляются на свет для того, чтобы спасать других людей от врагов, недоброжелателей и себя самих. Их кармическая задача частенько состоит в том, чтобы помочь кому-то преодолеть трудности или спасти кого-то от гибели. Например, надавить на невнимательного отца или мать, которые не следят за здоровьем своего ребенка, либо пристыдить человека за его вредные привычки. Это происходит автоматически, поэтому Скорпионам не стоит мнить из себя мудрецов и людей, стоящих выше всех остальных. Нужно быть приземленными и добродушными в своих попытках сделать кого-то лучше.

Научиться понимать других людей и победить агрессию

Эта кармическая задача связана с предыдущей. Чтобы помогать другим, Скорпионы должны научиться быть добрыми. Важно победить желание мстить и развязывать конфликты. Также перед ними стоит важная кармическая задача — научиться понимать мысли и желания окружающих. Скорпион-эгоист — это кармический сбой, который Вселенная будет стараться исправить. Такие Скорпионы будут сами получать множество испытаний, целью которых будет научить их думать о чужих чувствах и нуждах.