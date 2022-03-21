Косачев: Россия и Киргизия стремятся выйти на уровень стратегического партнерства

21:12 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с послом Киргизии в России Гульнарой-Кларой Самат заявил о заинтересованности парламентариев развивать сотрудничество с республикой по всем направлениям и отметил обоюдное стремление выйти на уровень стратегического партнерства.

В этой связи сенатор призвал активизировать работу межпарламентской комиссии по сотрудничеству, сообщает ТАСС.

Косачев отметил, что высокий уровень двусторонних отношений подчеркивают активные контакты лидеров, правительств и парламентов двух стран. По его словам, позиции двух стран по большинству вопросов международной и двусторонней повестки близки или совпадают, что позволяет «более активно способствовать отстаиванию прав и защите интересов граждан суверенных государств, восстановлению исторической правды».

Косачев и Самат в ходе встречи обсудили сотрудничество Москвы и Бишкека на площадках Евразийского экономического союза, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективы организации и проведения совместных культурно-гуманитарных проектов с участием парламентариев двух стран.

Стороны в ходе беседы также затронули ситуацию на юго-востоке Украины и в Средней Азии.

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