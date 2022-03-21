Куртка-бомбер для мужчин — отличный вариант на каждый день

Вадим Карасев

Куртка-бомбер для мужчин — отличный вариант на каждый день

Индустрия мужской моды постоянно развивается – всегда можно найти стильные и функциональные куртки muzhskie_kurtki, которые позволят отлично выглядеть в любом случае. Куртки — одна из вневременных вещей в мире мужской моды. Вы можете считать их неотъемлемой частью мужского гардероба — будь то обычная встреча, веселая прогулка или выход на работу. Однако выбрать идеальный вариант часто бывает непросто, так как многие стили курток стали популярными с тех пор, как этот наряд был впервые обнаружен. Если вы хотите немного обновить свой стиль, рекомендовано обратить внимание на куртку бомбер.

Куртка-бомбер - комфорт и простота

Существует множество стилей мужских курток, которые варьируются от элегантного повседневного до формального. Если есть желание добавить в свой гардероб несколько свежих стилей, тогда куртка бомбер это то, что нужно.

Куртки-бомбер — это простые повседневные куртки — вневременная модная вещь, чтобы выглядеть элегантно и стильно. Также называемые летными куртками, они изначально создавались для пилотов, которые постепенно вошли в моду. Это короткая и прочная куртка с молнией спереди, которая поставляется с приталенной или эластичной талией, манжетами и воротником из флиса.

Куртка-бомбер имеет интересную историю. Первоначально она была разработана в 1940-х годах, цель которой заключалась в том, чтобы согреть первых пилотов во время Второй мировой войны. С совершенствованием авиационной техники, позволяющим самолетам летать на больших высотах, подвергая пилотов более холодным погодным условиям, была создана куртка бомбардировщика, чтобы пилоты были защищены, в тепле и в униформе.

Впервые этот стиль был замечен в ВВС США, где его носили члены экипажа бомбардировщика. Однако со временем все полюбили бомбер, и теперь он стал популярным среди мужчин. Комфортный и универсальный, он идеально подходит для повседневной носки. Материал — кожа, но также доступны нейлон и другие материалы. Куртка бомбер имеет несколько особенностей:

есть карман на рукавах;

обычно изготавливается из нейлона и полиэстера;

водоотталкивающий материал, позволяющий сохранять сухость в сырую погоду;

некоторые винтажные летные куртки двусторонние.

Хотя куртка-бомбер превратилась в различные современные стили, она оригинальная и является образцом для всех стилей.



