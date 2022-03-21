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Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии

Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Ведущая Лера Кудрявцева оказалась бессильной перед психологическими проблемами. Телеведущая поделилась подробностями своей борьбы с депрессией. О проблемах с ментальным здоровьем ведущая публично рассказала на съемках шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Как выяснилось, в жизни телезвезды был период, когда её посещали суицидальные мысли. Справиться с тем состоянием ей помогли профессионалы. Она обратилась в клинику неврозов, где её лечили полтора месяца. Ведущая согласилась на терапию, когда поняла, что потеряла полный интерес к жизни. Лера едва не совершила огромную ошибку, которая бы принесла её близким ужасное горе. Как призналась Кудрявцева, во время депрессии ей не было дела до того, что происходит в жизни её родных. Они, кстати, не сразу заметили, что с ней что-то не так. Со стороны казалось, что Лера абсолютно спокойна, однако на самом деле это была апатия.
Лера Кудрявцева «Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще», — поделилась ведущая. Эти откровения звучат тревожно на фоне нынешних проблем Кудрявцевой. В конце зимы она пожаловалась на тревожное состояние, из-за которых она «подсела» на успокоительные препараты. Недавно Лера обнаружила, что снимать стресс ей помогает еще и массаж. Однако специалисты предупреждают, что в таких случаях лучше обращаться за помощью к психологу. Так как массаж и препараты только маскируют проблему, а не помогают её решить.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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