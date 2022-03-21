Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии

Певец Сергей Лазарев потерял брата. Артист невероятно близок со своей мамой Валентиной Викторовной. Женщина признается, что именно сын дарит ей ощущение счастья и спокойствия. Вместе с ним она пережила страшную трагедию, о которой не может забыть и по сей день. У Сергея был старший брат Павел. Оба в детстве занимались творчеством. Павел выбрал танцы, однако в 17 лет ушел из кружка, связавшись с дурной компанией. Позднее он пытался заняться бизнесом, но прогорел и вскоре оказался в тюрьме за хранение запрещенных веществ, к которым, к слову, успел пристраститься и сам. Четыре года молодой человек провел в тюрьме и вышел оттуда другим человеком. Он устроился на работу, справился с вредными привычками. Казалось, жизнь налаживается.Сергей Лазарев Беда случилась в 2015 году. Павел попал в ДТП: лопнуло колесо у машины, из-за чего авто вылетело на полосу встречного движения. Автомобиль Павла врезался в другой. Он отказался от госпитализации, несмотря на сотрясение мозга и сломанный нос. Семье он решил ничего не говорить, поскольку боялся потерять доверие, которое с трудом завоевал после всех злоключений в жизни. Через неделю Павлу стало плохо. Врачи диагностировали у него сепсис и внутреннее кровотечение. Но спасти 37-летнего мужчину уже не удалось. Для Валентины Лазаревой смерть старшего сына стала настоящим испытанием, которое она проходит до сих пор. «Как только я смотрю на фотографию, у меня поднимается давление. Я поняла, что не надо это ворошить. Стараюсь переключаться на что-то другое. Говорю ему: «Доброе утро!» и пошла по своим делам», – говорит она. Сейчас женщина занимается внуками. У нее их трое: дочь Павла Алина, и дети Сергея – Никита и Аня. Она часто возит детей на занятия, а летом забирает к себе на дачу.