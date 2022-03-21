Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в одном регионе





Компания Microsoft регулярно корректирует ценовую политику своих сервисов подписки. В феврале было объявлено о корректировки цен подписок Xbox в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии — в сторону понижения. Стало известно о планах скорректировать цены теперь и в Индии.

Игроки Xbox в Индии получают уведомление, что с апреля стоимость Game Pass и Xbox Live Gold будет снижена в регионе. Ниже можно видеть старые и новые цены (в рупиях, $1 ~ 75 рупий).

1 месяц6994993 месяца2,0991,4996 месяцев4,1992,99912 месяцев8,3995,99924 месяца16,79911,9991 месяц4893493 месяца1,4671,0496 месяцев2,9342,09912 месяцев5,8584,1991 месяц4893493 месяца1,4671,0496 месяцев2,9342,0991 месяц4893496 месяцев1,04974912 месяцев2,7991,999

Отметим, что в отчете nikopartners (известные игровые аналитики) за конец 2021 года Индия названа самым быстрорастущим азиатским игровым рынком.