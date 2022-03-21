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Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в одном регионе

Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в одном регионе


Компания Microsoft регулярно корректирует ценовую политику своих сервисов подписки. В феврале было объявлено о корректировки цен подписок Xbox в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии — в сторону понижения. Стало известно о планах скорректировать цены теперь и в Индии.

Игроки Xbox в Индии получают уведомление, что с апреля стоимость Game Pass и Xbox Live Gold будет снижена в регионе. Ниже можно видеть старые и новые цены (в рупиях, $1 ~ 75 рупий).







Старая цена



Новая цена



Game Pass Ultimate



1 месяц



699



499



3 месяца



2,099



1,499



6 месяцев



4,199



2,999



12 месяцев



8,399



5,999



24 месяца



16,799



11,999



Game Pass PC



1 месяц



489



349



3 месяца



1,467



1,049



6 месяцев



2,934



2,099



12 месяцев



5,858



4,199



Game Pass консоль



1 месяц



489



349



3 месяца



1,467



1,049



6 месяцев



2,934



2,099



Xbox Live Gold



1 месяц



489



349



6 месяцев



1,049



749



12 месяцев



2,799



1,999

Отметим, что в отчете nikopartners (известные игровые аналитики) за конец 2021 года Индия названа самым быстрорастущим азиатским игровым рынком.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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