Microsoft объявила о снижении цен на Game Pass и Xbox Live Gold еще в одном регионе
Сегодня, 16:20
Компания Microsoft регулярно корректирует ценовую политику своих сервисов подписки. В феврале было объявлено о корректировки цен подписок Xbox в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии — в сторону понижения. Стало известно о планах скорректировать цены теперь и в Индии.
Игроки Xbox в Индии получают уведомление, что с апреля стоимость Game Pass и Xbox Live Gold будет снижена в регионе. Ниже можно видеть старые и новые цены (в рупиях, $1 ~ 75 рупий).
Старая цена
Новая цена
Game Pass Ultimate
1 месяц
699
499
3 месяца
2,099
1,499
6 месяцев
4,199
2,999
12 месяцев
8,399
5,999
24 месяца
16,799
11,999
Game Pass PC
1 месяц
489
349
3 месяца
1,467
1,049
6 месяцев
2,934
2,099
12 месяцев
5,858
4,199
Game Pass консоль
1 месяц
489
349
3 месяца
1,467
1,049
6 месяцев
2,934
2,099
Xbox Live Gold
1 месяц
489
349
6 месяцев
1,049
749
12 месяцев
2,799
1,999
Отметим, что в отчете nikopartners (известные игровые аналитики) за конец 2021 года Индия названа самым быстрорастущим азиатским игровым рынком.
По материалам: newxboxone