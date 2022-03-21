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Муж Татьяны Абрамовой, Юрий Беляев покаялся перед детьми

Муж Татьяны Абрамовой, Юрий Беляев покаялся перед детьми
Супруг актрисы Татьяны Абрамовой рассказал о личной жизни. Знаменитый актер театра и кино Юрий Беляев до сих пор помнит ошибки прошлого. В частности, он считает, что сильно виноват перед детьми за то, что не сумел сохранить семью. Юрий Беляев трижды пытался создать семью. С первой супругой Галиной прожил недолго, так как застал ее в объятиях другого мужчины. Во втором браке с женщиной по имени Валентина, родились дочь и сын. Когда дети выросли, супруги решили расстаться. Было время, когда звездный отец практически не общался с наследниками. Он до сих пор переживает за упущенное время, за ошибки прошлого. «Должен лишний раз покаяться в том, что я плохой отец. В свое время просил у детей прощения за то, что не смог сохранить семью. Много лет меня это сознание мучило», — признается 74-летняя звезда сериала «Графиня де Монсоро».
Татьяна Абрамова с мужем Вместе с тем, артист гордится успехами наследников. Сын Алексей работает проектным менеджером в сфере IT- технологий, достаточно востребованный специалист. Беляев считает, что своим решением предопределили будущее молодого человека. «Вспомнил ситуацию, когда Лешина мама позвонила мне и сказала, что он увлекся компьютером. Причем страсть была нездоровой. И мы решили отправить мальчика на курсы. Сейчас Леша является классным специалистом. А как было бы просто сказать тогда: «Нет!». Доверять желанию ребенка бывает сложно», — вспоминает Беляев в эфире передачи «Когда все дома» на канале «Россия 1». Был в жизни актера и третий брак, от которого растет сын Александр. Сейчас же звезда счастлив с коллегой по цеху Татьяной Абрамовой. Она моложе него на 27 лет. Пара познакомилась в 2014 году на кинофестивале — там и завязался звездный роман. У Абрамовой растут двое сыновей от предыдущего брака. Юрий Викторович прекрасно с ними ладит. Дети отвечают ему взаимностью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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