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На Future Games Show обещают 8 «мировых премьер» — представлен трейлер

На Future Games Show обещают 8 «мировых премьер» — представлен трейлер


Ближайшее игровое мероприятие, которое стоит ожидать, это Future Games Show (проводится игровым порталом GamesRadar). Маловероятно, что в рамках этого шоу студии Xbox представят крупные проекты, но нечто интересное от сторонних студий представить вполне могут.

Сегодня организаторы мероприятия Future Games Show представили трейлер своего события — его можно видеть ниже. Заявлено, что игроков в рамках Future Games Show в этом году ждет больше 40 игр. Естественно, не все эти проекты являются новинками, «мировых премьер» обещают 8 штук.


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Начало Future Games Show назначено на 25 марта в 02:00 по московскому времени. Смотреть шоу можно будет на Youtube.

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По материалам: newxboxone

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