Надежда Бабкина рассказала, как избавиться от стресса

Певица Надежда Бабкина накануне отметила 72-летие и провела его на работе. Певица, родившаяся 19 марта, осталась в этот день без торжества. Собраться семьей и коллективом за большим столом, как она любит, не получилось. Свой день рождения Надежда Георгиевна провела на съемках нового проекта. «Обилие работы, востребованность, любовь семьи и коллектива — лучшие подарки для меня, — рассказала «7Д» певица. — Это не только помогает сохранять активность, не думать о годах, но и избавиться от негатива. Стрессы обходят меня стороной. А тем, кто им подвержен, советую спасаться работой. Лучше всего помогает физическая! Когда хочется дать кому-нибудь в морду — сразу берусь за тряпку или за стирку, ухаживаю за цветами. А пока навожу порядок и мысли упорядочиваются — настроение улучшается. А хорошее настроение — залог внешней красоты».Надежда Бабкина Занимаясь хозяйством и раскладывая дорогие сердцу вещи по своим местам, Бабкина обретает душевное равновесие. Звезда добавила, что внешняя красота, на которую все первым делом обращают внимание, также зависит от внутреннего настроя. Позитивный человек, по мнению исполнительницы, всегда выглядит привлекательно. Напомним, 72-летняя Надежда Бабкина официально не замужем. Со своим молодым возлюбленным, музыкантом и бизнесменом Евгением Гором, артистка живет гостевым браком — они не делят быт, а лишь время от времени встречаются, чтобы провести время вместе. Такой формат отношений оказался для Бабкиной, по ее собственным словам, наиболее комфортным. В одном из интервью артистка признавалась, что, приходя домой после напряженного рабочего дня, любит бывать одна и спокойно спать в своей постели, а не тратить энергию на быт и другого человека.