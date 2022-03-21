Новое устройство Xbox планируют выпустить в 2022 году





Ходят слухи, что Microsoft может выпустить новое устройство семейства Xbox до конца этого года. На это указывает известный игровой инсайдер Speshal Nick в рамках подкаста XboxEra.

Согласно информации инсайдера, Microsoft планирует выпустить некое новое устройство семейства Xbox до конца 2022 года. При этом, он отметил в подкасте, что сам уже видел устройство, то есть оно явно находится на финальной стадии разработки и может перейти к массовому выпуску в ближайшее время. Однако, Speshal Nick не стал говорить, что это за устройство. По его словам, «это будет что-то отличное от того, к чему мы привыкли». Многие слушатели подкаста XboxEra предполагают, что речь идет о некой ТВ-приставке Xbox, которая предназначена для стриминга игр через Xbox Cloud Gaming — ранее о подобном устройстве уже появлялись слухи.

Как отмечает Speshal Nick, в планах у Microsoft было выпустить устройство в 2022 году, но он не уверен, что текущий мировой кризис чипов и другие глобальные проблемы позволят это сделать.

Watch this video on YouTube