Новый «Ведьмак» не станет «эксклюзивом для какого-то одного магазина»





Студия CD Projekt RED сегодня анонсировала, что ведет разработку новой игры во франшизе «Ведьмак». Подробностей об игре нет, только известно, что она создается на базе движка Unreal Engine 5 в рамках соглашения с командой Epic Games. Некоторые игроки решили, что сотрудничество с Epic Games может означать релиз нового «Ведьмака» только в цифровом магазине Epic Games Store на правах эксклюзивности, но это не так.

В Twitter официальный аккаунт CD Projekt RED заявил, что не планирует эксклюзивность новой игры по франшизе «Ведьмак» для одного из магазинов, очевидно отмечая, что игра выйдет и в Steam и, вероятно, на всех актуальных консольных платформах:

Мы не планируем делать игру эксклюзивной для одного магазина.

Напомним, что у нового «Ведьмака» нет предполагаемой даты релиза.