Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован





Студия CD Projekt RED на своем официальном сайте сегодня анонсировала новую игру во франшизе «Ведьмак» (The Witcher). Информации о проекте нет, представлено только изображение-тизер, которое можно видеть выше, со слоганом «Новая сага начинается».

В анонсе говорится, что разработан новый Ведьмак будет на движке Unreal Engine. Указывается, что при создании проекта планируется использовать Unreal Engine 5 и его «потенциальные будущие версии». Студия CD Projekt RED заключила «стратегическое партнерство» с Epic Games, которое должно помочь в разработке.

Примерные сроки релиза нового Ведьмака не называются, как и нет информации о стадии разработки.