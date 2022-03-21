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Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован

Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован


Студия CD Projekt RED на своем официальном сайте сегодня анонсировала новую игру во франшизе «Ведьмак» (The Witcher). Информации о проекте нет, представлено только изображение-тизер, которое можно видеть выше, со слоганом «Новая сага начинается».

В анонсе говорится, что разработан новый Ведьмак будет на движке Unreal Engine. Указывается, что при создании проекта планируется использовать Unreal Engine 5 и его «потенциальные будущие версии». Студия CD Projekt RED заключила «стратегическое партнерство» с Epic Games, которое должно помочь в разработке.

Примерные сроки релиза нового Ведьмака не называются, как и нет информации о стадии разработки.

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По материалам: newxboxone

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