Певица Нюша вместе с семьей переехала в Дубай

Певица Нюша вместе с мужем и детьми уехала из Москвы и объяснила поклонникам причины отъезда. 20 марта певица Нюша вышла на связь в Telegram, чтобы рассказать своим поклонникам, почему она вместе с семьей уехала из России. «Мой муж работает, в основном, за границей. Он очень много уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам так совместить, где находиться, чтобы было удобно перемещаться, и чтобы надолго не расставаться всей семьей, — поделилась подробностями звезда. — В общем, мы выбрали два города, которые удобны. Это Москва и Дубай. На сегодняшний день мы уже в Дубае. Теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь».Певица Нюша 31-летняя певица пообещала активно делиться подробностями своей дубайской жизни, деталями обустройства жилья и так далее. После этого она показала милое видео с дочерью Симбой. «А вообще в наше время лучше молчать о переезде, для безопасности😳😳😳», «Хочется сказать людям, бегущим из России, до свидания, как мыши с корабля», «Точнее сказать сбежал из опасной страны», - высказались пользователи в Telegram. «Друзья, прошу не обсуждать политические темы в моем канале!🙏🏻 всех, кто будет ругаться на полит темы будут заблокированы модератором», - пообещала Нюша.