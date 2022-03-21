Путин поручил разработать проекты в сфере быстрого реагирования на инфекции

21:59 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил разработать инновационные проекты по созданию платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, речь идет об инициативах в части создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ и перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла. ​Поручения даны по итогам заседания президентского Совета по науке и образованию, прошедшего в феврале.

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Президент поручил разработать систему координации проектов, четко распределив полномочия между органами власти и привлекаемыми организациями, а также указал на необходимость обеспечить непрерывную поддержку инициатив на всех стадиях цикла: от исследований до внедрения.

Согласно поручениям с 2022 года финансирование таких проектов будет осуществляться в приоритетном порядке.





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Напомним, ранее Путин поручил до 31 марта рассмотреть вопрос об объявлении в стране Десятилетия науки и технологий.

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