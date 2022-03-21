Разработчики Halo Infinite анонсировали новые меры борьбы с читерами





Релиз Halo Infinite на PC оказался омрачен большим количеством читеров. Многие игроки уходят из мультиплеера шутера из-за огромного числа нечестных пользователей, и студия 343 Industries уже несколько месяцев ведет активную борьбу с читерами, чтобы исправить ситуацию.

Несколько недель назад вышло обновление для Halo Infinite, которое улучшает античит систему. Но разработчики не планируют на этом останавливаться. Они анонсировали, что в ближайшее время будут «выпускать обновления для противодействия читерам, сразу по их готовности (а не с выходом очередного большого патча)».

Кроме того, студия 343 Industries рассматривает вариант снижения читеров в рейтинговых матчах за счет введения обязанности сыграть некоторое количество многопользовательских игр в Halo Infinite до перехода к рейтинговым сражениям. На данный момент разработчики предполагают, что таких игр потребуется сыграть около 25, перед тем как пользователям станет доступен рейтинговый режим. Разработчики рассчитывают, что за эти 25 матчей у их систем будет достаточно времени, чтобы выявить читера и заблокировать его.