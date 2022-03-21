Регина Тодоренко подтвердила, что беременна, и малыш уже шевелится

Телеведущая Регина Тодоренко показала свое интересное положение на шоу «Маска» в эфире НТВ. В это воскресенье, 20 марта, в эфир НТВ вышел уже шестой по счету выпуск шоу «Маска». По словам Филиппа Киркорова, это экватор проекта. И именно во время него член жюри шоу Регина Тодоренко перестала скрывать свою вторую беременность. Не прошло и девяти месяцев (а только шесть), как Регина Тодоренко подтвердила тот факт, что они с Владом Топаловым снова станут родителями. На съемки очередного выпуска шоу «Маска» на НТВ она приехала в прозрачном розовом платье-тюли, которое демонстрировало округлившийся живот ведущей. Кстати, возможно, цвет наряда — еще и намек на будущий пол малыша?Регина Тодоренко После выступления Анубиса Регина Тодоренко взяла слово, но начав говорить, разрыдалась в голос. Ее бросился успокаивать сидевший рядом Тимур Родригез. А Филипп Киркоров положил руку на животик Регины Тодоренко. «Почему ты расплакалась? Ты что-то вспомнила свое или у тебя схватки начались?» — заботливо обратился Филипп Киркоров к Регине Тодоренко.Регина Тодоренко Когда Регина Тодоренко призналась, что у нее во время выступления Анубиса начинает активнее шевелиться малыш, ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров поспешил поздравить будущую маму.