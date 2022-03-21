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Родня Михаила Ефремова делит его имущество

Родня Михаила Ефремова делит его имущество
Актер Михаил Ефремов сейчас находится в тюрьме. 58-летний артист уже почти полтора года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП. Сначала многие переживали, сможет ли актер выдержать суровые условия в тюрьме, но он потихоньку ко всему привык. Сейчас артист работает в цеху, где вставляет молнии в медицинские комбинезоны, а в свободное время занимается чтением. Связь Михаил Олегович поддерживает с близкими и друзьями, но постоянно общается лишь с женой Софьей Кругликовой и сестрой Анастасией Ефремовой. Последняя в ток-шоу «Звезды сошлись» рассказала, что навестить брата ей пока не удалось, но по телефону они созваниваются регулярно, правда, подолгу беседовать им не всегда удается, но беспокоиться за актера поводов у нее нет.
Михаил Ефремов «Звонит примерно раз в неделю. Надо понимать, что звонит из отряда, с городского телефона, поэтому у нас урывчатые беседы. В сложившейся ситуации мне даже спокойнее, что он там – целее будет. Он спокоен, выдержан, он очень сильный человек. Ефремовский стержень не даст ему сломаться. Работает… Читает очень много», — поделилась родственница Ефремова. А вот собственными проблемами Анастасия брата загружать не хочет, хотя, будь он на свободе, смог бы ей помочь. Сестра актера рассказала, что ведет борьбу за их родовое гнездо – дом в Подмосковье, расположенный на участке в 20 соток. Этот коттедж в свое время строил Олег Ефремов, а после его смерти недвижимость досталась Анастасии. Однако оформить в собственность наследство она до сих пор не может. Дело в том, что по документам дом принадлежит ей, а вот владельцем земли все еще считается кооператив. Анастасия посетовала, что ее соседи по дачному поселку давно переоформили участки, а вот ей пока не удалось это сделать, но сдаваться сестра Ефремова не собирается и надеется на помощь юристов, пишет «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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