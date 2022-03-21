Роман Попов рассказал об опухоли

Актер Роман Попов признался, что боролся с онкологией. 37-летний артист смог справиться с онкологическим заболеванием. Актер рассказал, как боролся с недугом на протяжении трех лет. Исполнитель роли в сериале «Полицейский с Рублевки» отметил, что опухоль у него обнаружили осенью 2018 года. Артист не чувствовал, что болеет. Первые проявления недуга у него начались ночью. Роман понял, что что-то не так, когда проснулся и увидел около себя медиков. «В начале октября в час ночи проснулся от того, что вокруг меня бригада скорой помощи. Моя оправданно бледная беременная супруга стояла рядом. Я понимаю, что меня именно разбудили. Немой вопрос. Я смотрю на Юлю, мою жену, и она объясняет, что в глубокой фазе сна меня с дружественным визитом посетил эпилептический припадок», — рассказал Роман. Он отметил, что приступ прошел ровно тогда, когда его разбудили. Однако той же ночью в пять утра припадок снова повторился. Когда приехала очередная бригада медиков, Попову настоятельно посоветовали пройти процедуру МРТ.Роман Попов Той же ночью артист собрался и вызвал такси. Водитель сразу же узнал телезвезду и повез в больницу. Но по пути в клинику Роман уснул на заднем сидении автомобиля. Во сне у него случился третий приступ. «Я сделал МРТ, и у меня обнаружили сюрприз в головном мозге. В височно-лобной доли обнаружили опухоль, которая, видимо, во сне давила, поэтому такое состояние проходило каким-то образом. Врачи сказали, что может быть добро, а может быть зло. Сказали, что в любом случае надо делать операцию», — рассказал актер на ток-шоу «Звезды сошлись». Попов отметил, что решил собрать все возможные мнения и отправился к врачу в Германию. Специалист подтвердил то, что артиста срочно нужно прооперировать. Роману поставили глиальную опухоль головного мозга третьей степени. Но благодаря медицинскому вмешательству звезде удалось побороть болезнь. «Я ее очень уважал, принял ее и победил. Я чистенький», — заверил Попов. Он отметил, что здоровую иронию к своему здоровью не растерял. Более того, артист считает, что именно юмор и позитив помогли ему победить недуг. Ранее 39-летний Сергей Сафронов смог побороть онкологию. Иллюзионист рассказал, как обнаружилась злокачественная опухоль лимфатической системы.