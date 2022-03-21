Сергей Безруков сообщил, что намерен стать еще раз отцом

Актер Сергей Безруков высказался о будущем пополнении в семействе. Успешный актер и многодетный отец Сергей Безруков не устает хвастаться своим семейным счастьем со сценаристом Анной Матисон. Супруги растят троих совместных детей. Причем, младший сын родился только в июле прошлого года. Артист даже брал творческий отпуск, чтобы помочь жене. Но, как выяснилось, актер не намерен останавливаться на достигнутом. Он размечтался об очередном пополнении в семье. Правда на этот раз рожать ребенка будет вовсе не Анна. Сергей уже длительное время помогает детям-сиротам, а теперь решил, что вполне может взять одного из обездоленных малышей к себе на полное обеспечение и воспитание.Сергей Безруков Супруги сообщили об этом в передаче «Ты не поверишь!», уточнив, что пока еще не определились со сроками пополнения семьи. Они считают, что для начала должны немного подрасти их собственные дети, чтобы можно было уделять больше внимания приемному. Помимо двоих сыновей и дочери от Анны Матисон у Сергея есть еще старшие дети от актрисы Кристины Смирновой, с которой он крутил роман во время брака с Ириной Безруковой. Но их воспитанием знаменитость не занимается, лишь помогает материально. Таким образом, после обещанного усыновления, он станет отцом уже шестерых наследников.