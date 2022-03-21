Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи

Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи

Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи
59-летний актер Сергей Жигунов и его 49-летнияя жена Виктория скромно отметили вторую годовщину свадьбы, но зато  компании домашнего любимца. Сергей Жигунов отметил вторую годовщину свадьбы с Викторией Ворожбит. Супруги не стали устраивать пышного торжества и ограничились походом в итальянский ресторан, но на этот раз компанию им составил новый член семьи – их пес Степа. «Время сейчас не слишком веселое, в годовщину свадьбы решили просто поужинать вдвоем в ресторане. Ну не вдвоем, конечно, а втроем — со Степой, он важный член семьи и страшно обижается, когда его оставляют дома», — уточнила журналистка. Виктория рассказала подписчикам, что они со звездой «Гардемарины, вперед!» уже второй год подряд хотят попасть в заведение при ЦДЛ, но у них ничего не получается. В прошлом году ресторан был закрыт на частное мероприятие, а в этот раз пару отказались пускать вместе с их домашним питомцем.
Сергей Жигунов со Степой в ресторане «Мы просто перешли дорогу и заняли привычный столик в итальянском ресторане напротив дома. Там Степу любят, ставят ему отдельный стульчик, наливают водички и всячески приветствуют. Это они с Сережей довольные, что вместе. И вообще, все мы страшно довольны, что вместе», — отметила Ворожбит. Напомним, Сергей Жигунов закрутил роман с журналисткой в 2017 году, когда занимался подготовкой приморского фестиваля «Утро Родины». Влюбленных не смутил тот факт, что оба они состоят в законных браках, и очень скоро они подали на развод и поженились, причем актер уже во второй раз оставил Веру Новикову, с которой ранее расставался из-за романа с Анастасией Заворотнюк.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Директор Бориса Моисеева высказался о покушении на его имущество
Директор Бориса Моисеева высказался о покушении на его имущество
Отар Кушанашвили высказался о сбежавших звездах
Отар Кушанашвили высказался о сбежавших звездах
Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи
Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего
Роман Попов рассказал об опухоли
Роман Попов рассказал об опухоли
V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"
V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"
На Future Games Show обещают 8 «мировых премьер» — представлен трейлер
На Future Games Show обещают 8 «мировых премьер» — представлен трейлер
Новый «Ведьмак» не станет «эксклюзивом для какого-то одного магазина»
Новый «Ведьмак» не станет «эксклюзивом для какого-то одного магазина»
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Член СПЧ Точенов: "Призвавший к насилию украинский врач забыл клятву Гиппократа"
Член СПЧ Точенов: "Призвавший к насилию украинский врач забыл
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Екатерину Стриженову трогательно поздравили дочери с днем рождения
Екатерину Стриженову трогательно поздравили дочери с днем рождения

Топ на сегодня

10 известных людей, которые просто бесследно исчезли
10 известных людей, которые просто бесследно исчезли
Надежда Бабкина рассказала, как избавиться от стресса
Надежда Бабкина рассказала, как избавиться от стресса
Новое устройство Xbox планируют выпустить в 2022 году
Новое устройство Xbox планируют выпустить в 2022 году
Сын Никаса Сафронова высказался о своем скандальном поступке
Сын Никаса Сафронова высказался о своем скандальном поступке
В новом сезоне Fortnite из «Королевской битвы» убрали строительство
В новом сезоне Fortnite из «Королевской битвы» убрали строительство

Еще по теме

Мария Луговая в годовщину свадьбы вспомнила, как начинался роман с Сергеем Лавыгиным
Сергей Жигунов едва не умер от рук коммунальщиков
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой