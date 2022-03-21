Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи

59-летний актер Сергей Жигунов и его 49-летнияя жена Виктория скромно отметили вторую годовщину свадьбы, но зато компании домашнего любимца. Сергей Жигунов отметил вторую годовщину свадьбы с Викторией Ворожбит. Супруги не стали устраивать пышного торжества и ограничились походом в итальянский ресторан, но на этот раз компанию им составил новый член семьи – их пес Степа. «Время сейчас не слишком веселое, в годовщину свадьбы решили просто поужинать вдвоем в ресторане. Ну не вдвоем, конечно, а втроем — со Степой, он важный член семьи и страшно обижается, когда его оставляют дома», — уточнила журналистка. Виктория рассказала подписчикам, что они со звездой «Гардемарины, вперед!» уже второй год подряд хотят попасть в заведение при ЦДЛ, но у них ничего не получается. В прошлом году ресторан был закрыт на частное мероприятие, а в этот раз пару отказались пускать вместе с их домашним питомцем.Сергей Жигунов со Степой в ресторане «Мы просто перешли дорогу и заняли привычный столик в итальянском ресторане напротив дома. Там Степу любят, ставят ему отдельный стульчик, наливают водички и всячески приветствуют. Это они с Сережей довольные, что вместе. И вообще, все мы страшно довольны, что вместе», — отметила Ворожбит. Напомним, Сергей Жигунов закрутил роман с журналисткой в 2017 году, когда занимался подготовкой приморского фестиваля «Утро Родины». Влюбленных не смутил тот факт, что оба они состоят в законных браках, и очень скоро они подали на развод и поженились, причем актер уже во второй раз оставил Веру Новикову, с которой ранее расставался из-за романа с Анастасией Заворотнюк.