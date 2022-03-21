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Сын Никаса Сафронова высказался о своем скандальном поступке

Сын Никаса Сафронова высказался о своем скандальном поступке
Сын художника Никаса Сафронова, Лука приковал себя к общепиту. Внебрачный наследник художника Никаса Сафронова признался, что приковал себя к ресторану «Макдоналдс» не только из-за ухода с рынка его любимой еды. Лука связал свою акцию протеста с разрушением культуры в целом. «Об этом мало кто знает, но моя идея прийти в общепит выросла из другой идеи. Изначально меня убило то, что Америка запретила поставлять в Россию фирменные концертные рояли. А я профессиональный пианист!», – заявил Лука.
Лука «Сперва у меня была мысль приковать себя к роялю. Но поскольку это негде было сделать, и мало кто понял бы смысл моей акции, символом моей борьбы стала бургерная, которая тоже занимает немалое место в моей жизни. И я рад, что у меня все получилось», – подчеркнул сын Сафронова. Затравкин отметил, что отец встал на его сторону. «Он, конечно, наблюдая меня в новостной хронике, очень волновался. Но отцу я потом объяснил свою позицию, и он ее принял. Папа понимает, что я свободный человек, открыто выражающий свою позицию, направленную на защиту моих прав и свобод. Так что в этом он меня поддерживает», – добавил Затравкин в беседе с 7days.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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