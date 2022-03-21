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У Bungie нет планов на Destiny 3, команда не хотела выпускать и вторую часть

У Bungie нет планов на Destiny 3, команда не хотела выпускать и вторую часть


Destiny 2 — одна из лучших игр-сервисов прямо сейчас, которая подтолкнула Sony к покупке студии Bungie за весьма существенные по меркам игровой индустрии средства. Сразу после перехода Bungie в Sony, разработчики заявили, что они планируют и дальше развивать Destiny 2 на всех платформах. При этом, в ближайшее время точно не планируется выпускать Destiny 3.

В рамках интервью AXIOS генеральный менеджер Destiny 2 Джастин Труман рассказал о планах Bungie. По его словам, Destiny 2 планируют развивать и дальше, а не выпускать Destiny 3. Он сравнил игру с парком развлечений:

Мы пытаемся сделать Диснейленд, верно? И вы не строите Диснейленд 2. Вы обновляете его, улучшаете и делаете более современным.

В случае с первой частью, разработчики Destiny отмечают, что изначально неправильно подошли к созданию игры и расширений для нее, из-за чего им буквально пришлось выпускать Destiny 2 с переработанной системой распространения контента. По их словам, размер игры становился все больше и больше с каждым новым расширением, и они не знали, что с этим делать: «Прошлый контент становится якорем, который мешает вам двигаться вперед и создавать новый контент». Поэтому в Destiny 2 добавили хранилище, куда уходит старый контент.

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По материалам: newxboxone

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