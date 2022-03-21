В новом сезоне Fortnite из «Королевской битвы» убрали строительство





Сегодня в Fortnite стартовал второй сезон третьей главы Fortnite. Разработчики проекта подготовили для игроков целый ряд сюрпризов. Главный из них — отсутствие строительства в основном режиме игры.

В режиме королевской битвы, который является главным в Fortnite, теперь отсутствует строительство. Оно осталось в других режимах — творчества, соревновательном и на арене. Разработчики обыграли сюжетными моментами отсутствие строительства в режиме королевской битвы. Исходя из сюжета, можно сделать вывод, что убрали строительство из игры временно.

Помимо отсутствующего строительства, в игре Fortnite есть еще целый ряд изменений: быстрый бег (позволяет выбивать двери, но бежать нужно без оружия) и механика лазанья (залезть на невысокие объекты теперь проще). Кроме того, добавили некоторые новые предметы вооружения, с полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Fortnite.

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