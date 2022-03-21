В Подмосковье более 2 тысяч школьников приняли участие в зональном этапе соревнований «Веселые старты»

В Подмосковье более 2 тысяч школьников приняли участие в зональном этапе соревнований «Веселые старты», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Веселые старты» прошли в муниципалитетах Подмосковья: Павловском Посаде, Талдоме, Шаховской, Лыткарине, Зарайске, Наро-Фоминске, Домодедове и Фрязине. Ребята состязались в эстафетах на скорость, ловкость, меткость и смекалку.

С февраля по март состоялся муниципальный отбор соревнований, в которых приняли участие более 18 600 школьников. «Веселые старты» проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2013 года и проходят в три этапа: муниципальный, зональный и областной этапы. Победители зонального этапа отправятся на финальный этап, который состоится в этом году 9 апреля в Люберцах.