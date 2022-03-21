V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"

Вадим Карасев

Большинство россиян (71%) убеждены, что Россия своей специальной военной операцией на Украине завершает войну, которую неонацисты уже восемь лет ведут против Донбасса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса сервиса социальных проектов V-Project.

Опрос был посвящен отношению россиян к "Операции Z" на Украине.

На вопрос "Вы согласны с тем, что в настоящее время Россия завершает 8-летнюю войну, которую вели на Украине националисты для уничтожения мирного населения Донбасса?". Более 71% респондентов считают, что да, около 17% заявляют: они скорее не согласны с таким утверждением.

Тема Украины стала центром исследования. Люди отвечали на три ключевых вопроса. Первым из них стал следующий: "Вы согласны с тем, что мира с Украиной нельзя достигнуть без денацификации украинской власти?". Около 70% респондентов скорее согласны с тем, что мира с соседями нельзя было достигнуть другими путями и только 13% пользователей сервиса уверены в обратном. Это свидетельствует о том, что россияне понимают, зачем была начата спецоперация.

Как и в любой спецоперации, важной частью стала медиавойна. На вопрос: "Вы доверяете информации официальных российских медиаресурсов о российской спецоперации на Украине?" 31% из респондентов скорее доверяют официальным СМИ и 32% безусловно верят корректным источникам информации. Получается, что россияне умеют и хотят получать качественную информацию из проверенных медиа и СМИ. Им важно, чтобы за каждой новостью стоял авторитетный источник. Процент людей, которые безусловно не доверяют официальным медиаресурсам продолжает снижаться и почти с 18% достиг отметки в 12%.

Еще одной темой вокруг достоверного контента и новостей стал вопрос: "Какие материалы Вы чаще встречаете в социальных сетях по теме российской спецоперации на Украине?". Около 43% опрошенных уверяют, что они читают материалы, где поддерживают Россию и критикуют украинские власти. И только 22% находят в сети статьи и новости, где поддерживается деятельность Зеленского и нацистский режим.

Важно отметить, что с 10 марта число людей, встречающих контент, где поддерживаются власти Украины, уменьшилось почти на 5%.