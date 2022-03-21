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В России впервые с января выявили менее 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые с января выявили менее 30 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:28  Автор: Варвара Комарова



В России за сутки выявили 28 709 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Показатель опустился ниже 30 тысяч впервые с 16 января текущего года.

Число госпитализаций за сутки составило 2187 человек — это на 14,3% меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели за сутки 61 938 человек, что на 17,1% меньше по сравнению с 20 марта. Умерли от COVID-19 409 человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в данный момент под медицинским наблюдением остается 2512 человек, все они находятся в инфекционных боксах.

Гинцбург: Назальную вакцину проверяют против омикрон-штамма


В марте оперштаб зафиксировал резкое снижение случаев COVID-19. В прошлый понедельник сообщалось, что показатель заболеваемости за неделю снизился более чем на 40 процентов. Однако в мире получил распространение новый вариант коронавируса «стелс-омикрон», рекордные цифры заболеваемости которым в последние дни фиксируют в Германии. «Парламентская газета» выяснила, грозит ли нам новая волна пандемии.



#коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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