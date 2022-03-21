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Вера Брежнева сбежала, сообщает пресса

Вера Брежнева сбежала, сообщает пресса
Певица Вера Брежнева покинула Киев. С недавних пор артистка не может выступать и строить бизнес в России. Поговаривают, что сейчас Вера Брежнева находится в Польше, где активно занимается благотворительной деятельностью. Певица, столкнувшаяся с жестким хейтом в свой адрес, благодарит тех, кто поддерживает ее в этот сложный период. «Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, ее проявляют знакомые и незнакомые. Сейчас какое-то время плохих новостей, но хороших людей», — призналась 40-летняя блондинка в личном блоге. Многие российские поклонники не одобряют действий Веры, которая в свое время сколотила состояние именно в нашей стране. «Наконец эта бездарная певица исчезла из России! Надеемся, мы ее больше не увидим!»; «А зачем она сбежала, от кого?»; «Она из бедной семьи, знает, что такое нужда. Вот пусть и живет у себя на родине. Будет непонятно, если ее и Константина Меладзе не лишат российских паспортов»; «Какая она лживая и продажная!» — негодует публика.
Вера Брежнева А ведь еще несколько лет назад Вера Брежнева рассказывала в интервью Вячеславу Манучарову, что не считает себя украинской певицей, и ее творчество связано с российскими слушателями. «Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру», — откровенничала она. По поводу поступков Брежневой и других украинских звезд, работавших в нашей стране, высказалась депутат Госдумы Екатерина Стенякина. «У любой публичной личности есть огромная аудитория поклонников и последователей, для которых любое слово или поступок кумира является фактически догмой. А уж когда публичное лицо удостоено госнаграды или почетного звания, это предполагает дополнительную ответственность. Недопустимы ни необдуманные поступки, ни высказывания», — передавал слова Стенякиной портал News.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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