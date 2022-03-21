Врачи борются за жизнь Владимира Жириновского

Лидеру ЛДПР, 75-летнему политику Владимиру Жириновскому ночью резко стало хуже, ему диагностировали септический шок. Не успели россияне обрадоваться тому, что Владимир Вольфович Жириновский стал приходить в себя после комы, вызванной «омикроном», как 20 марта пришла печальная новость. Оказалось, что именно сегодня политику стало хуже, болезнь снова начала прогрессировать — у лидера ЛДПР диагностировали отек легких. На данный момент врачи борются за жизнь политика. Рецидив случился ночью, 20 марта. Политику резко стало хуже, врачи не могли понять, что с ним случилось, однако спустя пару минут все прояснилось — у Жириновского начался сепсис. Состояние политика настолько плохое, что весь тот прогресс, которого он достиг с момента своей госпитализации (2 февраля), остался в прошлом.Владимир Жириновский Болезнь отняла слишком много сил у Владимира Вольфовича, и именно поэтому приступ случился настолько внезапно. По данным инсайдера сайта РЕН ТВ, Жириновский снова находится в медикаментозной коме: легкие 75-летнего политического деятеля полностью отекли и сейчас врачи борются за его жизнь. Других данных инсайдер не раскрыл, однако по таким тревожным новостям можно сделать вывод, что на данный момент, к сожалению, «омикрон» лидирует в этой схватке.