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Xbox и Epic Games пожертвуют выручку с Fortnite на благотворительность

Xbox и Epic Games пожертвуют выручку с Fortnite на благотворительность


Компания Epic Games объявила, что планирует пожертвовать всю полученную выручку с игры Fortnite в период с 20 марта по 3 апреля на благотворительность. Заявлено, что деньги пойдут на гуманитарную помощь в Украину, и средства перечислят в организации вроде Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ. Как отмечает Epic Games, деньги переведут сразу, а не после завершения транзакции окончательно.

К акции присоединилась и компания Microsoft. Как известно, при совершении внутриигровых покупок в играх на Xbox (в том числе, в Fortnite), часть средств идет Microsoft. Xbox не будет брать эти средства себе за тот же период с 20 марта по 3 апреля, и эти деньги будут направлены на благотворительность.

Epic Games отмечает, что просит игроков, которые не хотят участвовать в данной акции, не совершать внутриигровых покупок с 20 марта по 3 апреля в Fortnite. В качестве внутриигровых покупок учитываются V-баксы, боевые пропуски, Fortnite Crew, скинов и другие косметические предметы.

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По материалам: newxboxone

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