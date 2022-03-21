Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии проходит в Самаре

243 школьника из 48 регионов России приехали в Самару на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии, сообщает Минпросвещения России.

Торжественная церемония открытия состоялась 20 марта, базовый и тестовый туры пройдут 21 и 22 марта.

Задания олимпиады традиционно связаны с последними достижениями астрономической науки, с изучением явлений, наблюдаемых на небе в течение последнего года, а также с реальными или будущими космическими экспедициями, полётами межпланетных аппаратов.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится 26 марта.

В программе мероприятий олимпиады – тематические мероприятия и экскурсии по городу и музеям.

В состав жюри заключительного этапа входят восемь представителей педагогической общественности Самарской области – от учителей школ до научных сотрудников вузов.

Для сопровождающих педагогов будут организованы программы повышения квалификации и обмена опытом с коллегами из других регионов.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году стартовал 18 марта. В нём примут участие более шести тысяч школьников. Интеллектуальное состязание началось с олимпиад по французскому языку и химии.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады.