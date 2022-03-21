Журналист высказался о побеге Ивана Урганта в другую страну

Ведущий и актер Иван Ургант столько заработал, что может одолжить деньги банку, уверен журналист. Отар Кушанашвили на своем YouTube-проекте «Каково?!» призвал людей не беспокоиться о звездах, которые улетели во время спецоперации за границу. Журналист уверен, что они прекрасно везде обоснуются, а вот публике лучше перебросить свою энергию на самих себя. Кушанашвили признался, что чаще всего его спрашивают про судьбы Максима Галкина и Ивана Урганта. О муже Аллы Пугачевой Отар не стал высказываться, сославшись на теплые отношения с ним, а вот по ведущему проекта «Вечерний Ургант» он прошелся от души.Иван Ургант «Ивану Урганту на вас накакать! Я отчетливо выражаю свою мысль? Живите своей жизнью! Урганту на вас накакать! Иван Ургант заработал для своих внуков, правнуков, правнуков правнуков, правнуков правнуков правнуков правнуков. Он заработал так много, что теперь может одалживать деньги банкиру Фридману, в роликах к «Альфа-Банку» которого он снимался», — прокомментировал Отар Кушанашвили.