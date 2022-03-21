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Журналист высказался о скандале Аллы Пугачевой и священника

Журналист высказался о скандале Аллы Пугачевой и священника
Певица Алла Пугачева пригрозила священнику. Отар Кушанашивали не смог пройти мимо интернет-перепалки певицы Аллы Пугачевой и священника Андрея Ткачева. Напомним, в Сети распространилось видео с беседой Ткачева с прихожанами, где он откровенно порадовался отъезду Пугачевой в Израиль. Он заявил, что давно ждал этого и сейчас, дескать, даже «воздух очистился» без нее. Алла Пугачева ответила ему в личном блоге, записав видеообращение. Звезда сказала, что уехала на время отпуска, она еще вернется и обязательно посетит его церковь. «Богохульник!» — парировала народная артистка и обещала «разобраться».
Алла Пугачева Отар Кушунашвили заметил, что священник не должен публично высказываться так о людях, однако и Примадонну журналист осудил. «Не пристало Пугачевой так отвечать, тем более ничего богохульного он не произнес. Но теперь люди обмениваются роликами», — сказал журналист. Он заметил, что спор возник во время Великого поста, когда люди должны вести себя смиренно и дружелюбно, прощая друг друга.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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