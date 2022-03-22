13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой посмеяться

Косплей — искусство перевоплощения. Если у вас есть немного фантазии и желания, то вы с легкостью сможете превратиться в персонажа любимого мультфильма, кино, компьютерной игры и даже книги. Ограничений по костюму и аксессуарам нет. Итоговый результат зависит исключительно от вашей изобретательности.

Некоторые люди подходят к косплею с юмором и создают невероятно смешные образы. Иногда такие нехитрые костюмы привлекают внимание окружающих не меньше, чем профессиональные одеяния.

Чудесная и обворожительная русалочка Ариэль

Покемон Флареон выглядит как существо из фильма ужасов

Мистик готова к спасению мира

Йода ещё никогда не был так близок к провалу

Антикризисный железный человек

Памятное фото с Росомахой

Лилу, что они с тобой сделали?

Наруто на связи

Друг сказал, что его костюм будет в стиле «Охотников за привидениями». Такого я не ожидал

Обычно косплееры тратят на один костюм от 100 до 600 долларов. Некоторым такая роскошь не по карману, и они обходятся подручными средствами. Стоит сказать, что выходит у них иногда довольно неплохо.

Утиные истории по-новому

Милая лошадка из «My little pony»

Соник рекомендует не превышать допустимую скорость

Двойники железного человека недоумевают от встречи

Забавные костюмы занимают отдельную нишу в косплее. А здесь вы можете посмотреть подборку профессиональных косплей-образов, от которых вы не сможете оторваться, пока не просмотрите всю подборку до конца.