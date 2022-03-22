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13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой посмеяться

13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой посмеяться

Косплей — искусство перевоплощения. Если у вас есть немного фантазии и желания, то вы с легкостью сможете превратиться в персонажа любимого мультфильма, кино, компьютерной игры и даже книги. Ограничений по костюму и аксессуарам нет. Итоговый результат зависит исключительно от вашей изобретательности.

Некоторые люди подходят к косплею с юмором и создают невероятно смешные образы. Иногда такие нехитрые костюмы привлекают внимание окружающих не меньше, чем профессиональные одеяния.

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Обычно косплееры тратят на один костюм от 100 до 600 долларов. Некоторым такая роскошь не по карману, и они обходятся подручными средствами. Стоит сказать, что выходит у них иногда довольно неплохо.

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Забавные костюмы занимают отдельную нишу в косплее. А здесь вы можете посмотреть подборку профессиональных косплей-образов, от которых вы не сможете оторваться, пока не просмотрите всю подборку до конца.

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По материалам: Юмор

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