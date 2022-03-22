17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза
Сегодня, 13:25
Есть такие фотографии, на которые недостаточно посмотреть один раз. Ведь на них происходит нечто, что обманывает наши глаза. Посмотришь на такие кадры один раз, и кажется, будто видишь какой-то сюр, то у кого-то ног нет, то у кого-то лишние руки откуда-то появились. А приглядишься — и вот загадка уже разгадана.
Мы собрали для вас примеры таких снимков с хитрой перспективой из серии «показалось».
Или четыре ноги, или ни одной
Ребенок обнимает свою безголовую мать
Гигантский жук
Очень маленькая рука
Кролик-убийца кусает руку своей жертвы
Тень-паук
Кстати, у нас есть подборка случаев, когда жизнь теней была гораздо увлекательнее, чем у того, что их отбрасывало.
Маленькие лошадки на заборе
Конь с человеческими ногами
Удачное сочетание
Круизный лайнер залез на столбы
Обнимашки
Лодка или автомобильная антенна?
Очень длинная лошадь
Поцелуй меня в мою большую голову
Многорукий
С котом всё в порядке!
Длинная лошадь уже была, а вот вам длинная кошка
А здесь вы можете найти подборку снимков, на которых происходит нечто совершенно необъяснимое.
По материалам: Юмор