17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза

Есть такие фотографии, на которые недостаточно посмотреть один раз. Ведь на них происходит нечто, что обманывает наши глаза. Посмотришь на такие кадры один раз, и кажется, будто видишь какой-то сюр, то у кого-то ног нет, то у кого-то лишние руки откуда-то появились. А приглядишься — и вот загадка уже разгадана.

Мы собрали для вас примеры таких снимков с хитрой перспективой из серии «показалось».

Или четыре ноги, или ни одной

Ребенок обнимает свою безголовую мать

Гигантский жук

Очень маленькая рука

Кролик-убийца кусает руку своей жертвы

Тень-паук

Кстати, у нас есть подборка случаев, когда жизнь теней была гораздо увлекательнее, чем у того, что их отбрасывало.

Маленькие лошадки на заборе

Конь с человеческими ногами

Удачное сочетание

Круизный лайнер залез на столбы

Обнимашки

Лодка или автомобильная антенна?

Очень длинная лошадь

Поцелуй меня в мою большую голову

Многорукий

С котом всё в порядке!

Длинная лошадь уже была, а вот вам длинная кошка

А здесь вы можете найти подборку снимков, на которых происходит нечто совершенно необъяснимое.