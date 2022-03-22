«Артек» проводит конкурс экологических проектов

Школьники из всех регионов России могут стать участниками конкурса «Эко-Артек», а 50 лучших из них получат путёвку в Международный детский центр на образовательную программу 12-й смены 2022 года, сообщает Минпросвещения России.

Приём заявок продлится до 20 июня. Ребятам необходимо подготовить экологический проект по одной из трёх номинаций: «Исследовательский проект», «Социальный проект» или «Инженерный проект». Число участников команды не должно превышать пять человек.

К каждому проекту следует приложить презентацию, выполненную в соответствии с требованиями конкурса.

Экспертиза заданий заочного тура проводится до 1 августа, а до 19 августа жюри опубликует итоги конкурсного отбора.

Регистрация 50 участников из команд, набравших максимальное количество баллов, в автоматизированной информационной системе «Путёвка» будет открыта до 19 сентября, а уже через месяц победители отбора приедут в «Артек», где состоится второй (очный) этап конкурса.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Международного детского центра.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.