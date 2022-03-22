CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4





Студия CD Projekt RED вчера анонсировала новый проект во вселенной «Ведьмак». Анонс сопроводили одной картиной и слоганом «Новая сага начинается». Известно, что игра создается на движке Unreal Engine, и она не станет эксклюзивом одного из магазинов, то есть ее релиз планируется везде.

Разработчики из CD Projekt RED в лице менеджера о связям с общественностью Радека Грабовски подтвердили, что новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4. Предполагается, что игра станет началом новой саги, и в ней, скорее всего, будет новый главный герой. Какое точно будет название у игры — пока не сообщается, но это точно будет не The Witcher 4.

Руководителем разработки нового «Ведьмака» выступает Джейсон Слама, который ранее работал над проектом «Гвинт».