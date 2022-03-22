Целебные и магические свойства астрагала и сферы его применения

Вадим Карасев

Астрагал — растение, которое с древности применялось в целительстве. Современные ученые доказали, что оно действительно оказывает мощное созидательное воздействие на организм человека.

Если вы хотите быть сильными физически и морально, порой не достаточно следовать золотым правилам сохранения сильной энергетики. Иногда нам нужна помощь природы. Астрагал — один из самых главных помощников для тех людей, которые испытывают трудности в жизни и недостаток сил, здоровья.

Целебные свойства астрагала

Это исчезающее растение обладает целым рядом полезных свойств, которые обусловлены его богатым химическим составом. В нем есть флавоноиды, кумарины, органические кислоты, дубильные вещества. Также в астрагале есть минералы и микроэлементы: магний, железо, фосфор, кальций и даже селен. Также данная целебная трава содержит витамины A, B, C. Среди ценных компонентов растения есть также эфирное масло, кверцетин, бассорин, изофлавоны.

Вы можете купить готовый продукт в аптеке, либо вырастить астрагал самостоятельно. Это многолетний кустарник и в целом достаточно неприхотливое растение, так что проблем с ним у вас точно не будет. Он никогда не имел широкого применения, но использовался некоторыми целителями с глубокой древности. Возможно, что вы слышали о данном растении, ведь его также называют каменным зверобоем, золототысячником, кошачьим горохом. Существует множество видов астрагала, но в современной медицине используется лишь вид шерстистоцветковый.

Внутрь растение принимается в виде настоя. Перед применением лучше проконсультироваться с врачом, потому что у растения имеются противопоказания.

Что касается воздействия астрагала на организм, то оно весьма сильное. Растение обладает сосудорасширяющим действием (снижает давление), мочегонным и желчегонным эффектом. Также настой из астрагала обладает сильным успокаивающим действием. Препараты на основе астрагала используются для лечения болезней сердца, суставов, почек, нормализации свертываемости крови. Растение обладает противоопухолевыми свойствами, регенерирующим действием.

Стоит отметить также, что астрагал помогает организму сопротивляться опухолям. Растение улучшает общее состояние, снижает боли при ревматизме. Астрагал полезен даже в лечении дерматита и других проблем с кожей. Его употребление в умеренных количествах позволяет предотвратить атеросклероз. Еще он улучшает работу мозга.

Магические свойства астрагала

Астрагал очень полезно выращивать дома. Это растение само по себе является магнитом для доброй и созидательной энергии. Оно крайне благотворно влияет на энергетику жилища, гармонизируя пространство. Это мощнейший магнит удачи, любви и добра.

Если живого растения в доме нет, то вы можете делать окуривание помещения сухим астрагалом раз в месяц. Дым растения прогонит из дома застоявшуюся негативную энергию, которая при высокой концентрации вызывает появление болезней, ссор и неприятностей.

Листочек астрагала можно носить с собой каждый день на удачу. Он придаст вам хладнокровия и уверенности в себе, что крайне важно в любви, в работе и бизнесе. Каждый день следует заговаривать его на удачу, произнося фразу: "Хочу, чтоб счастье и любовь ты мне дал. О великий и могучий астрагал. Дай мне удачу на каждый день. помоги побороть апатию и лень".