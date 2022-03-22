Чулпан Хаматова нашла себе работу заграницей

Актриса Чулпан Хаматова, по слухам нашла себе работу. Недавно артистка призналась, что уехала из России. Актриса решила обосноваться в Латвии, хотя поначалу и не представляла, как сложится ее будущее в чужой стране. 46-летняя Чулпан Хаматова начинает жизнь с чистого листа в столице Латвии. Актриса призналась, что не располагает большими средствами, поэтому денег ей и детям хватит только на несколько месяцев. Впрочем, к счастью, звезду уже готов принять главный режиссер Нового Рижского театра. Алвис Херманис хорошо знаком с Чулпан благодаря совместной работе над спектаклем «Горбачев». Он пригласил коллегу в свою труппу и будет помогать адаптироваться к новым условиям.Чулпан Хаматова «Всем известно, что в своей стране Хаматова — актриса номер один, всем известно, что она пример гуманности, благодаря ее фонду. А теперь всем известно, что именно Чулпан — совесть России», — считает постановщик. По словам Херманиса, первое время звезда будет играть на родном языке. «Чулпан, я знаю, какая это была гражданская смелость — участвовать в моем спектакле про Горбачева. Мы надеялись, что наше послание о том, что свобода — это не пустой звук, достигнет московской публики. Мы были наивны. Но мы по крайней мере это высказали. И мы будем продолжать это делать», — заявил он Latvijas Ziņas. Напомним, что Чулпан много лет служила в театре «Современник» и была ведущей актрисой. Она также является сооснователем благотворительного фонда «Подари жизнь», который помогает детям в борьбе с онкологическими заболеваниями. У Хаматовой три дочери, одна из которых приемная.