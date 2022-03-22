Чулпан Хаматова приобрела себе домик за десятки миллионов

Журналисты выяснили о недвижимости актрисы Чулпан Хаматовой за рубежом. Недавно артистка призналась, что эмигрировала из России в Латвию. Актриса забрала с собой и трех дочерей, которые сейчас адаптируются к жизни в другой стране. Журналисты выяснили, что Чулпан Хаматова остановилась в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Здесь все предусмотрено для размеренной жизни, открываются живописные виды на водоемы и леса. Говорят, актриса приобрела жилье площадью в 200 квадратных метров еще десять лет назад. Коттеджи в поселении построены из дерева. Их стоимость весьма кусачая — от 300 тысяч евро, что по нынешнему курсу уже выливается в десятки миллионов рублей. Дома в основном покупали обеспеченные иностранцы, поэтому Хаматову будут окружать не только выходцы из России, но и из Франции и Бельгии.Чулпан Хаматова Несмотря на высокую стоимость недвижимости и участка, Аматциемс — настоящий райский уголок. «Моя цель — максимально сохранить естественную природную среду в поселке, — пишет основатель поселения. — Я стараюсь не превращать лес в городской парк. Именно поэтому рядом с ухоженным стриженым газоном соседствует цветущий луг. На подстриженном газоне обычно светлячков не бывает, а в Аматциемс теплым летним вечером с наступлением темноты в траве горят сотни маленьких фонариков. А из прудов летом звучит слаженный хор зеленых лягушек, что я считаю большим почетом потому, что такие лягушки живут только в очень чистой и незагрязненной среде». Здешняя атмосфера очевидно придется по душе детям актрисы. У нее растут 19-летние Арина и Ася, а также 11-летняя Ия. «С младшей дочерью мы подробно это все не обсуждали. Со старшими обговорили ситуацию. Я им все объяснила. Со временем они меня поняли», — говорила звезда в интервью Гордеевой, КП.