Чулпан Хаматову, эмигрировавшую в Латвию, приняли в труппу рижского театра

46-летняя актриса Чулпан Хаматова призналась, что покинула Россию, чтобы обосноваться в Латвии. Недавно Чулпан Хаматова подтвердила, что уехала из России. Актриса решила сменить место жительства на Латвию, хотя не представляла, как сложится ее будущее в чужой стране. Чулпан Хаматова в 46 лет начинает жизнь с чистого листа в Риге. Актриса призналась, что не располагает большими средствами, поэтому денег ей и детям хватит только на несколько месяцев. Впрочем, к счастью, звезду уже готов принять Алвис Херманис. Главный режиссер Нового Рижского театра хорошо знаком с Чулпан, благодаря совместной работе над спектаклем «Горбачев». Он пригласил коллегу в труппу и будет помогать адаптироваться к новым условиям. «Всем известно, что в своей стране Хаматова — актриса номер один, всем известно, что она пример гуманности, благодаря ее фонду. А теперь всем известно, что именно Чулпан — совесть России», — цитирует постановщика Latvijas Ziņas.Чулпан Хаматова По словам Херманиса, первое время звезда будет играть на родном языке. «Чулпан, я знаю, какая это была гражданская смелость участвовать в моем спектакле про Горбачева. Мы надеялись, что наше послание о том, что свобода — это не пустой звук, достигнет московской публики. Мы были наивны. Но мы по крайней мере это высказали. И мы будем продолжать это делать», — заявил он. Напомним, что Чулпан много лет служила в театре «Современник» и была ведущей актрисой. Она также является сооснователем благотворительного фонда «Подари жизнь», который помогает детям в борьбе с онкологическими заболеваниями. У Хаматовой три дочери, одна из которых приемная.