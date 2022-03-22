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Дима Билан поделился фото из больницы

Дима Билан поделился фото из больницы
Певец Дима Билан вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем самочувствии. Несколько дней назад Дима Билан встревожил многих своих поклонников, заявив, что ложится в больницу на операцию. Сегодня музыкант опубликовал кадры из больничной палаты и поспешил всех успокоить. «Уважаемые, дорогие, знаю, что вы пишете, интересуетесь моим состоянием. Все нормально, я уже оторвался от операционного старта. Двигаюсь такими небольшими, но уверенными шагами к финишу выздоровления. Так что все в порядке, хорошего настроения, сильно вас обнимаю», — обратился артист к подписчикам в Telegram.
Дима Билан в больнице Они отметили, что, несмотря на круги под глазами, певец выглядит уже вполне хорошо. «Благодарим за весточку, обнимаем в ответ!», «Выглядите уже хорошо, значит, дело действительно к выздоровлению. Поскорей вам оказаться дома, пусть все будет хорошо!» — пожелали поклонники. Напомним, операция прошла 18 марта, она длилась 2 часа. По словам Билана, его госпитализация связана с проблемой, которая уже давно требовала решения. Как выяснилось, речь идет о проблемах с пищеварительной системой. Артист давно мучается из-за болей, а перенесенный ковид только усугубил ситуацию. Кстати, артист сыграл на опережение и сам сообщил о проблемах со здоровьем до того, как эта информация попадет в СМИ из другого источника. «Хочу опередить все слухи, истерию и домыслы и сказать от первого лица — я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам»,  — прокомментировал Билан ситуацию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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