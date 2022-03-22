Директор Бориса Моисеева высказался о покушении на его имущество

На днях появились слухи, что директор певца Бориса Моисеева завладел его имуществом. Нешуточная шумиха разгорелась вокруг разбитого инсультом Бориса Моисеева. Из-за тяжелой болезни артист давно оставил сцену и живет затворником в своей столичной квартире, но внезапно выяснилось, что и шикарная недвижимость исполнителя ему уже не принадлежит. Об этом рассказал брат музыканта Маркс Толкач, давно живущий в Канаде. Он выяснил, что немощный Моисеев переписал свои апартаменты площадью 120 квадратных метров на концертного директора, и тот якобы уже распродал весь антиквариат, принадлежавший певцу. Однако Сергей Горох принялся с жаром опровергать все обвинения. Он уточнил, что не является собственником квартиры артиста и уж тем более не прибирал к рукам предметы интерьера в его жилье, но один договор с Моисеевым он все же заключил. «Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию «ужастиков» про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты», — уточнил директор певца.Борис Моисеев Согласно этому документу, Горох обязуется оплачивать коммунальные платежи Моисеева, покупать ему лекарства и другие необходимые вещи, что, собственно, он и так делал с тем пор, как артист перенес инсульт. По словам директора артиста, он уже связался с Толкачом, объяснил ему ситуацию и добился извинений. «После выхода передачи я сразу позвонил, спросил: «Марик, откуда вы все это взяли?». Он ответил, что прочитал в Интернете, якобы я распродаю антиквариат Бориса Михайловича. Мы все обсудили с Марксом и его супругой Людой. После этого разговора он передо мной извинился. Он сожалеет о сюжете, который вышел на федеральном канале», — уточнил Горох в беседе с «КП». Справедливости ради стоит отметить, что директор Моисеева после заключения договора пожизненной ренты, действительно, стал основным претендентом на наследство певца, и квартира должна после смерти исполнителя перейти в собственность Гороха.