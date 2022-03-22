Екатерина Андреева рассказала, как борется со стрессом

56-летняя ведущая Первого канала, Екатерина Андреева нашла свой способ снятия стресса. Сейчас даже самые спокойные люди переживают период тревог и волнений. В это время важно найти для себя отдушину, возможность избавиться от негатива. Екатерина Андреева, которая больше 25 лет ведет программу «Время» на Первом канале, уверена: всё, что нужно для этого, человек может найти в самом себе. Важно остановиться, прислушаться к себе. «В сложные времена я начинаю сохранять баланс: дышать медленнее, слушать сердце. Мне помогают медитации и вера в лучшее. Главное – помнить слова царя Соломона: «И это пройдет». Когда мне пишут гадости, я их не впускаю в себя. Так как в совершенстве владею техникой отзеркаливания, они по энергоканалам возвращаются владельцам негатива», — рассказала Екатерина «Антенне-Телесемь».Екатерина Андреева Каждый сам придумывает, как и в чем найти силы, чтобы улучшить свое самочувствие и снять стресс. Так, Лариса Гузеева рассказала, что выбрала необычный способ поднять себе настроение – она взялась печь хлеб: «Чтобы крыша окончательно не отъехала, я испекла чудесный черный хлеб. Сама. А черный хлеб печь сложно. Очень-очень сложно». Агата Муцениеце, которая в последнее время чувствует себя подавленной, старается больше заниматься спортом и нагружать себя. «Ну что, друзья, занимаемся через не хочу, через желание лечь на диване и лежать. Спорт, кстати, выгоняет дурь из головы. Так что я пытаюсь глупые, дурацкие мысли выгнать из себя спортом. Поэтому присоединяйтесь. Давайте! Пока я в зале. Как только потеплеет, начну снова на улице бегать — проветривать свой мозг», — рассказала в соцсетях Муцениеце.