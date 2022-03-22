FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и Activision





Для завершения сделки между Microsoft и Activision компании должны пройти целый ряд проверок регуляторов. Предполагается, что поглощение Activision Blizzard со стороны Microsoft завершится не раньше лета 2023 года, если ее пропустят регулирующие органы.

Журналистка Bloomberg Дана Басс сообщила в Twitter, что FTC (федеральная торговая комиссия США) запросила от Microsoft и Activision дополнительную информацию по их сделке. Как отмечает Дана, этот запрос «открывает углубленную антимонопольную проверку приобретения». При этом, было ожидаемо, что FTC направит такой запрос к компаниям, учитывая масштаб сделки.

Напомним, Microsoft и Activision официально объявили о сделке 18 января 2022 года. Американский технологический гигант заплатит за поглощение Activision Blizzard около $68,7 млрд.